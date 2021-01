COVID-19 | Six vols affectés à Ottawa

Six vols en provenance ou à destination de la capitale ont recensé au moins un cas de coronavirus entre le 4 et le 8 janvier selon la liste du gouvernement fédéral .

Les autorités demandent aux passagers des rangées affectées de surveiller l'apparition de symptômes et de se placer en quarantaine au besoin.

Il s'agit de vols intérieurs, et non de vols internationaux, ce qui n'oblige pas les passagers de ces avions à fournir de résultats négatifs à un test de COVID-19 et à se mettre en quarantaine.