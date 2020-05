COVID-19 : un 6e décès en Outaouais

Le coronavirus a fait une 6e victime en Outaouais.

Il s'agit d'un patient du centre désigné Covid-19 de l'Hôpital de Hull.

CISSS de l'Outaouais

Malgré la confirmation de cas chez des employés et des patients de l'Hôpital de Gatineau cette semaine, le CISSSO tient à rassurer la population en rappelant qu'il est sécuritaire de se rendre au centre hospitalier pour une urgence ou pour un rendez-vous.

D'après les résultats préliminaires de l'opération de dépistage massif effectuée à l'hôpital, 352 tests se sont avérés négatifs et 11 positifs, soit cinq patients et six employés.

Le CISSS précise être toujours en attente d'autres résultats.

On compte maintenant 326 cas confirmés de coronavirus en Outaouais. C'est 4 de plus qu'hier.

