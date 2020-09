COVID-19 | Un autre Petro-Canada de Gatineau forcé de fermer ses portes

Une deuxième station-service Petro-Canada de Gatineau doit fermer ses portes après qu'un de ses employés ait été déclaré positif à la COVID-19.

Il s'agit cette fois de la succursale située au 744, boulevard St-Joseph, dans le secteur de Hull.

L'employé infecté y a travaillé pour la dernière fois mercredi dernier.

Tous les collègues avec qui il a eu des contacts se sont placés en isolement pour 14 jours.

Un nettoyage et une désinfection en profondeur sont prévus avant la réouverture de l'établissement.

« Nous avons immédiatement fermé l'établissement et nous effectuerons un nettoyage et une désinfection en profondeur avant la réouverture de l'établissement. Les autorités en matière de santé publique locales ont été informées et par souci de prudence, nous communiquerons avec tous les invités connus de l'établissement et à proximité de celui-ci. Si vous avez des préoccupations, communiquez avec les autorités en matière de santé publique locales pour consulter un professionnel de la santé. »

- Petro-Canada