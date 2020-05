COVID-19 : un déconfinement par région en Ontario?

En Ontario, le déconfinement pourrait se faire par région, à commencer par celles où la pandémie de COVID-19 semble mieux contrôlée.

Selon nos collègues de CTV, des discussions seraient notamment en cours entre le Bureau de santé de l'est de l'Ontario et le gouvernement Ford afin de rouvrir la province par secteur, un modèle qui avait pourtant été écarté par le premier ministre.

Le médecin hygiéniste en chef rappelle toutefois que la majorité des nouveaux cas de COVID-19 proviennent maintenant de la grande région de Toronto.

Par ailleurs, près de 10 000 tests de dépistage ont été effectués dans les 24 dernières heures en Ontario. C'est toujours en deçà de la cible du gouvernement.

Le plus récent bilan provincial fait état d'un peu plus de 26 000 cas confirmés et de 2 123 décès.

En collaboration avec Krystel Dubé, journaliste Bell Média