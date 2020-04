COVID-19 | Un quatrième chauffeur d'OC Transpo infecté

À Ottawa, un quatrième chauffeur d'autobus d'OC Transpo a contracté la COVID-19.

Il s'agit du sixième employé du transporteur à être testé positif.

Il aurait commencé à ressentir des symptômes du coronavirus le 19 avril, à la fin de son quart de travail.

Il est isolement depuis.

OC Transpo a publié une liste des trajets qu'il a effectué les 17, 18 et 19 avril et procédera à un nettoyage supplémentaire des véhicules et des endroits qu'il a fréquentés.