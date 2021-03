COVID-19 : une hausse de la transmission communautaire en Outaouais

La transmission communautaire de la COVID-19 se fait de plus en plus sentir en Outaouais alors que 22 nouveaux cas se sont ajoutés aujourd'hui au bilan régional.

La santé publique rapporte également 17 éclosions actives comparativement à 12 il y a une semaine.

9 personnes sont présentement hospitalisées, dont 1 aux soins intensifs.

Le CISSS de l'Outaouais assure que c'est le manque de vaccin qui est responsable de la piètre figure de la région en matière de vaccination de la population générale.

Jusqu'à présent, 52% des aînés de 80 ans et plus en Outaouais ont reçu une première dose des vaccins contre la COVID-19. Chez les 70-79 ans, c'est environ 19%.

D'ailleurs, le CISSSO est toujours à la recherche de personnel pour sa campagne de vaccination de masse.

« Les personnes, qui souhaitent contribuer à la campagne de vaccination contre la COVID-19, on vous invite à soumettre votre candidature sur le site du JeContribue. Nous avons besoin de votre aide pour soutenir cette cadence-là de la vaccination et nous permettre à tous de reprendre une vie normale le plus tôt possible. »

Nency Héroux, directrice de la vaccination COVID-19