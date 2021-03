COVID-19 : une hausse record en Outaouais

La situation est loin de s'améliorer en Outaouais alors que 89 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés aujourd'hui. C'est un nombre record depuis le début de la pandémie.

L'Outaouais fait d'ailleurs partie des régions qui enregistrent aujourd'hui les plus importantes hausses de cas, après Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale.

On compte présentement 389 cas actifs dans la région.

Le nombre d'hospitalisations est passé de 11 à 16 dans les dernières heures. Deux personnes sont aux soins intensifs.

Le CISSS indique que l'Outaouais est dans une situation de grande alerte. Un passage en zone rouge semble donc de plus en plus inévitable.

La santé publique demande à la population de réduire leurs contacts et d'éviter le plus possible les lieux publics.

PROPAGATION DES VARIANTS

L'Agence de la santé publique du Canada prône la mise en place de mesures plus strictes pour freiner la propagation des variants de la COVID-19.

C'est une déclaration qui est également partagée par l'Institut national de la santé publique du Québec qui avance que les variants compteront pour 50% des nouveaux cas de COVID dès le mois prochain.

Selon de nouvelles projections, la proportion pourrait monter jusqu'à 85% dès le mois de mai.