COVID-19 : une semaine déterminante en Outaouais

C'est une semaine cruciale en Outaouais alors que la propagation de la COVID-19 est toujours aussi préoccupante.

La santé publique a tenu aujourd'hui à relancer un appel à la vigilance en rappelant que la région est à la limite d'un passage en zone rouge.

37 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés aujourd'hui.

Si la tendance se maintient, la région atteindra dans les prochains jours la barre des 300 cas actifs. On en compte présentement 286.

Il y a également 25 éclosions actives. C'est une quinzaine de plus que la semaine dernière. 42 bulles-classes sont présentement en isolement préventif dans la région.

« Même si on est au palier orange et qu'on peut faire certaines activités, il faut que chacun d'entre nous pense à limiter présentement ses contacts sociaux non essentiels. Il faut aussi réduire la fréquentation des lieux publics. »

Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de la santé publique