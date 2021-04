COVID-19 | Vers des mesures encore plus strictes en Outaouais?

La santé publique hausse le ton et demande à la population de l'Outaouais de faire un effort supplémentaire pour freiner la propagation de la COVID-19.

Aujourd'hui, 207 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès ont été rapportés.

On compte un peu plus d'une centaine d'éclosions actives un peu partout dans la région.

La santé publique observe également une hausse préoccupante des cas de COVID dans les secteurs du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.

Si la situation ne se stabilise pas, il faudra prendre les grands moyens comme l'indique la Dre Brigitte Pinard.

« Les mesures d'urgence ont été annoncées jusqu'au 25 avril. Nous avons donc au moins 10 jours présentement pour essayer de regagner contrôle. Si on ne regagne pas contrôle, on va devoir continuer à avoir des mesures et même potentiellement des mesures plus strictes. »

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim