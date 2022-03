Crise du logement: un comité-choc voit le jour à Gatineau

La Ville de Gatineau crée un comité-choc pour s'attaquer à la crise du logement.

L'objectif est de faciliter la création de logements et la progression des projets immobiliers au sein de l'appareil municipal, en ciblant les occasions et en éliminant les obstacles.

Le comité-choc réunira notamment des élus, des représentants de la ville, des promoteurs privés et des organismes communautaires.

La mairesse, France Bélisle, se dit confiante de voir des résultats tangibles.

« Gatineau passe à l'action et se met en mode solution. [...] La présence de la direction générale, jumelée à des acteurs clés du milieu et à la présence d'un représentant de l'industrie de la construction, est un mariage prometteur. Gatineau a 20 ans. Il faut gérer notre croissance et gérer en grande ville. 2022 est l'année de l'habitation et du logement à Gatineau. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau