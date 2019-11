Crise forestière en Outaouais : des élus se mobilisent

La crise forestière continue de secouer l'Outaouais.

Si bien que des élus de la région se sont rencontrés d'urgence aujourd'hui.

Ils demandent à Québec de mettre en place des mesures spéciales pour atténuer la crise et de créer un comité chargé d'analyser la viabilité de l'industrie.

« C'est le député et la communauté ensemble qui trouvent des pistes de solution et qui vont chercher des solutions à Québec. On travaille en équipe et c'est quand on travaille comme ça qu'on arrive avec les meilleurs résultats. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de l'Outaouais sur les ondes de RDI