Crue printanière à Gatineau : les niveaux d'eau sont stables

Les riverains ne doivent pas craindre des inondations dans les jours à venir, malgré le retour en force du soleil et de la chaleur dans la région.

Pour l'instant, les niveaux d'eau des rivières des Outaouais et Gatineau sont stables et dans la moyenne.

La neige continue de fondre graduellement et la gestion des barrages est sous contrôle.

Toutefois, il faut demeurer prudent puisque ce n'est que le début de la crue printanière.

D'ailleurs, en raison de la pandémie, les actions de la Ville de Gatineau seront plus limitées en cas d'inondations.

La Ville demande aux riverains qui ont l'habitude d'être inondés de se préparer en conséquence notamment en prévoyant déjà une solution d'hébergement.

« Pour l'instant, les conditions hivernales sont favorables et aucun enjeu n'est anticipé à court terme. Il est tout de même trop tôt pour se réjouir et écarter toute possibilité d'une crue printanière importante pouvant causer des inondations. Nos équipes des services municipaux travaillent sur le dossier depuis plusieurs semaines déjà et ont adapté leur plan d'intervention au contexte pandémique que l'on vit. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau