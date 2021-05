D'importante quantités de drogues saisies à Gatineau et Val-des-Monts

- Un peu plus de 40 litres de GHB;- Près de 2 750 gr de cannabis illégal;- Un peu plus de 190 gr de haschisch;- 40 gr d'ecstasy;- Près de 110 gr de cocaïne;- Un peu plus de 60 gr de crystal meth;- 10 833 comprimés de speed;- Un peu plus de 73 gr de champignons magiques;- 325 plants de cannabis;- 118 comprimés d'Hydromorph Contin;- Une petite quantité de méthamphétamine en poudre;- 14 vapoteuses de THC;- Des bonbons infusés au cannabis;- 29 comprimés d'une substance indéterminée;- Du matériel servant à la culture du cannabis- Du matériel servant au trafic de stupéfiants;- Un peu plus de 3 000 $ en devises canadiennes.