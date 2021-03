De l'argent pour aider les municipalités de l'Ontario

L'Ontario redonne un coup de pouce financier aux municipalités de la province pour les aider à traverser la crise de la COVID-19.

500 millions de dollars sont investis afin de s'assurer qu'elles n'enregistrent pas de déficit de fonctionnement en 2021.

Les fonds seront distribués prioritairement aux municipalités qui sont les plus durement touchées par la pandémie.

« Notre gouvernement continue de s'adapter et de réagir à la pandémie de COVID-19 à mesure qu'elle évolue, et nous savons que nos partenaires municipaux sont au front dans cette lutte, car ils fournissent les services cruciaux dont dépend la population chaque jour. Nos municipalités l'ont exprimé clairement : elles ont toujours besoin de fonds de fonctionnement en 2021, et nous devons nous lever et fournir une aide financière additionnelle. Par ailleurs, nous avons besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous et fournisse à nos partenaires municipaux le soutien additionnel qu'ils méritent. »

teve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement