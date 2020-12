De l'argent pour moderniser La Cité à Ottawa

Le gouvernement de l'Ontario investit un peu plus de 2,3 millions de dollars pour rénover et moderniser le collège La Cité à Ottawa.

L'argent servira aussi à l'achat de ressources pédagogiques.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Caroline Mulroney, la ministre des Transports et des Affaires francophones, au nom de Ross Romano, ministre des Collèges et Universités.

« Des installations bien entretenues ainsi que du matériel et des outils d'apprentissage très récents sont des éléments essentiels des études postsecondaires. En investissant dans les infrastructures postsecondaires, notre gouvernement soutient la reprise économique, crée des emplois et veille à ce que les étudiantes et étudiants acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois en demande, aujourd'hui et à l'avenir. »

Caroline Mulroney, la ministre des Transports et des Affaires francophones