De l'argent supplémentaire pour la ventilation des classes en Ontario

L'Ontario investit 25 millions de dollars supplémentaires pour améliorer la ventilation dans les écoles alors que les jeunes seront de retour en classe dès le mois prochain.

Les salles de classe, les gymnases et les bibliothèques, qui n'ont pas de ventilation mécanique, seront tous dotés d'unités de filtres à air portatifs.

50 000 dispositifs de ventilation ont été installés dans les écoles l'an dernier.

Le gouvernement Ford prévoit en ajouter environ 20 000 pour l'année scolaire à venir grâce à cet investissement.

« Avec les mesures en matière de santé et de sécurité dans les écoles, les élèves peuvent retourner en toute sécurité dans un milieu d’apprentissage plus normal, à temps plein et en personne, ce qui est essentiel à leur santé mentale et physique. »

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation