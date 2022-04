De la visite royale à Ottawa le 18 mai

Horaire détaillé de la tournée du couple royal à Ottawa le 18 mai :

En matinée

Cérémonie d’investiture de l’Ordre du mérite militaire

Son Altesse Royale sera investie comme Commandeur extraordinaire de l’Ordre du mérite militaire par la gouverneure générale du Canada, accompagnée de la vice-chef d’état-major de la défense. Cette cérémonie à Rideau Hall marquera également le 50e anniversaire de l’Ordre du mérite militaire, créé en 1972 pour reconnaître le mérite distinctif et le service exceptionnel des hommes et des femmes des Forces armées canadiennes.

Cérémonie de dépôt d'une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada

Pour rendre hommage aux vétérans et aux membres actifs du service militaire canadien, Leurs Altesses Royales participeront à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada qui comprendra l’exécution du Dernier appel, suivi d’une minute de silence et du Réveil; un cornemuseur jouant une élégie, et le dépôt d’une couronne par le prince de Galles et d’un bouquet par la duchesse de Cornouailles.

Rencontre avec la communauté ukrainienne à une cathédrale d’Ottawa

Leurs Altesses Royales rencontreront des membres et des organisations de la communauté ukrainienne canadienne afin de connaître leurs histoires et les efforts du Canada pour soutenir le peuple ukrainien. Leurs Altesses Royales participeront à un service de prières traditionnel, en apprendront davantage sur la culture ukrainienne et s’entretiendront avec des représentants du Congrès des Ukrainiens canadiens.

En après-midi

Visite d’une école primaire

Leurs Altesses Royales se rendront à une école primaire pour discuter avec des élèves, des parents et des enseignants. La duchesse de Cornouailles discutera avec des élèves de leurs livres préférés en mettant l’accent sur l’importance de la littéracie. Le prince de Galles s’entretiendra avec les parents des élèves, dont plusieurs sont de nouveaux arrivants au Canada. Il s'entretiendra également avec des organisations qui offrent des services de soutien aux nouveaux arrivants, et ce, dans les deux langues officielles.

Visite du Carrousel de la GRC

Leurs Altesses Royales se rendront au siège de l’emblématique Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour rencontrer les cavaliers, visiter les écuries et assister à une représentation spéciale du Carrousel. Le prince de Galles a été nommé commissaire honoraire de la GRC en 2012.

Discussion sur l’emploi et le développement durable avec des participants du programme de la Fondation du prince au Canada

La Fondation du prince au Canada mettra en valeur ses programmes de développement des compétences et d’aide à l’emploi qui aident les vétérans et les jeunes à explorer, à se préparer, et à accéder à des emplois qui ont un impact dans un monde durable. Le prince de Galles rencontrera des participants aux programmes, y compris des vétérans qui ont fondé leur propre entreprise, des jeunes qui ont surmonté des défis pour se lancer dans le monde de l’emploi, et des partenaires qui rendent possibles ces impacts significatifs.

Discussion sur la finance durable dans la lutte contre les changements climatiques et la construction d'une économie nette zéro

Le prince de Galles s’entretiendra avec des intervenants canadiens au sujet de l'importance de la finance durable dans la lutte contre les changements climatiques et la construction d'une économie nette zéro. Le dialogue permettra de faire le point sur les progrès réalisés à ce jour et d'échanger des points de vue sur les possibilités d'accroître la finance durable au Canada et à l'échelle internationale.

Rencontre bilatérale avec le premier ministre du Canada

Son Altesse Royale rencontrera le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Rideau Hall.

En soirée

Rencontre bilatérale avec la gouverneure générale du Canada

Son Altesse Royale rencontrera Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, à Rideau Hall.

Réception du jubilé de platine à Rideau Hall

Leurs Altesses Royales assisteront à une réception spéciale en soirée à Rideau Hall, offerte par la gouverneure générale du Canada, pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté et réunir des Canadiens de divers horizons qui, comme Sa Majesté, ont consacré leur vie à servir leur communauté.

Source: Patrimoine canadien