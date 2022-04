De la visite royale au Canada en mai

Le prince Charles et son épouse, Camilla, seront de passage au Canada le mois prochain.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles effectueront une tournée de trois jours dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année le 70e anniversaire de son accession au trône.

Le couple royal s'arrêtera notamment à Ottawa, à Terre-Neuve et aux Territoires du Nord-Ouest.

L’itinéraire détaillé sera annoncé plus tard ce printemps.

« Nous avons hâte d’accueillir à nouveau au Canada Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Leur visite, dans le cadre du jubilé de platine de Sa Majesté, sera l’occasion pour les Canadiens et Canadiennes de célébrer cet anniversaire historique. Le couple royal rencontrera des gens d’un bout à l’autre du pays, s’imprégnera de nos paysages uniques et en apprendra plus sur les travaux novateurs et les projets locaux inspirants qui ont cours dans la région de l’Atlantique, la région de la capitale du Canada et le Nord. »

– Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien