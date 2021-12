De nouvelles restrictions dans les foyers pour aînés en Ontario

L'Ontario impose de nouvelles mesures sanitaires dans les foyers de soins de longue durée afin de prévenir la propagation du variant Omicron.

Tous les visiteurs doivent maintenant être entièrement vaccinés pour pouvoir entrer dans les établissements.

Dès vendredi, le dépistage sera accru pour le personnel, qui devra se soumettre à un test de dépistage au moins deux fois par semaine, et ce peu importe leur statut vaccinal.

Les visites seront également limitées à un maximum de deux personnes à la fois à l'intérieur.

De nouvelles restrictions ont aussi été annoncées pour les résidents et le personnel des maisons de retraite.

« En renforçant les mesures de santé publique dans ces milieux, nous pouvons nous assurer que nos plus vulnérables sont maintenus en sécurité et protégés des menaces posées par Omicron et d'autres variants préoccupants. »

Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario