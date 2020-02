De préposée à agente d'intervention en milieu psychiatrique

Une entente a été conclue afin de reconnaitre les préposées aux bénéficiaires de l'Outaouais, qui travaillent en milieu psychiatrique, comme étant des agents d'intervention.

Ça touche plus de 90 postes dans la région notamment à l'hôpital Pierre-Janet et aux hôpitaux de Hull et de Gatineau.

Le Syndicat militait depuis plusieurs années déjà pour faire reconnaitre les tâches réalisées par les préposées qui travaillent en santé mentale.

« Cette victoire syndicale est le fruit de la détermination des travailleuses et travailleurs qui n’ont pas lâché le morceau et qui ont fini par forcer l’employeur à reconnaître le fait qu’ils agissent à titre d’agents d’intervention en milieu psychiatrique depuis des années. Travailler en santé mentale n’est pas toujours facile, mais cette victoire va permettre d’améliorer notre sort et les services à la population de la région. » Josée McMillan, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais — CSN

L'entente permettra aux nouveaux agents d'intervention d'obtenir une rétroactivité s'élevant, dans certains cas, à plusieurs milliers de dollars.