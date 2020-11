Début de la saison de ski en Outaouais

La station de ski Mont Ste-Marie en Haute-Gatineau a ouvert ses portes pour la saison aujourd'hui. C'est la première à le faire en Outaouais.

Pour les autres, ça devrait se faire d'ici le début du mois de décembre.

D'ailleurs, les skieurs et les planchistes de la région doivent s'attendre à une saison très différente cette année en raison de la pandémie.

Des règles strictes devront être respectées selon l'emplacement des stations, soit en zone rouge ou en zone orange.

En gros, en zone rouge, comme à Camp Fortune et au Sommet Edelweiss, les chalets seront ouverts seulement pour se réchauffer et pour utiliser les toilettes, le couvre-visage sera obligatoire, les restaurants seront fermés et seuls les membres d'un même ménage pourront se partager un télésiège.