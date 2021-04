Début de la vaccination des 70 ans et plus dans l'Est ontarien

Les aînés de 70 ans et plus de l' Est ontarien peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

À Ottawa, de nouvelles plages horaires ont été ajoutées pour mieux desservir les 70 ans et plus, qui peuvent prendre rendez-vous depuis lundi dernier.

VACCINATION DANS LES PHARMACIES

Plus d'une trentaine de pharmacies d'Ottawa et de l'Est ontarien vont commencer dès demain la vaccination des 55 ans et plus.

C'est le vaccin d'AstraZeneca qui sera administré.

Il s'agit de la 2e phase du projet pilote qui avait été déployé dans les dernières semaines dans certaines pharmacies de l'Ontario notamment à Kingston et à Toronto.

Il y a maintenant près de 700 établissements participants à travers la province.

Le gouvernement Ford espère faire passer ce nombre à 1 500 d'ici la fin avril.

