Début de la vaccination des 85 ans et plus le 10 mars en Outaouais

La campagne de vaccination des 85 ans et plus commencera dans deux semaines exactement en Outaouais, soit le 10 mars au palais des congrès à Gatineau et le 11 mars dans les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, du Pontiac, des Collines-de-l'Outaouais et de Papineau.

Il sera d'ailleurs possible dès 8h demain matin de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Les proches aidants pourront se faire vacciner s'ils accompagnent la personne de 85 ans et plus à son rendez-vous. Ils doivent toutefois être âgés de plus de 70 ans et soutenir leur proche plus de 3 jours par semaine.

Pour l'instant, l'Outaouais a écoulé toutes les doses des vaccins de COVID-19 qui avaient été livrées dans les dernières semaines.

D'autres livraisons sont attendues la semaine du 10 mars.

Le CISSS est confiant de vacciner les quelque 6 000 personnes de 85 ans et plus de la région en deux semaines.

La vaccination des résidences privées pour aînés a été complétée en début de semaine.