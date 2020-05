Début des préparatifs en vue du prolongement du Rapibus jusqu'à Lorrain

Les préparatifs en vue du prolongement du Rapibus jusqu'à Lorrain s'amorcent sur le terrain.

Dès cette semaine, la future zone de construction sera délimitée par une barrière faunique temporaire dans le parc du Lac-Beauchamp.

Les biologistes s'occuperont ensuite de déplacer, à l'extérieur de la zone délimitée, les petites espèces telles que les rainettes faux-grillons de l'ouest, les salamandres et les micromammifères.

D'ici décembre, elles seront relocalisées pas très loin de la zone clôturée afin de leur offrir un habitat similaire.

« C'est primordial pour la STO de respecter les exigences environnementales et de mettre en place des mesures compensatoires pour atténuer, le plus possible, l'impact des travaux de construction. Pour nous assurer de bien faire les choses, la STO travaille en collaboration avec la Ville de Gatineau et le ministère des Transports, mais aussi, avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que Pêches et Océans Canada. Nous sommes également accompagnés par JFSA, une firme spécialisée en environnement basée à Gatineau. »

Myriam Nadeau, présidente de la STO