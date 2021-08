Décès d'un garçon d'un an à Val-des-Monts

Une enquête est en cours à Val-des-Monts à la suite du décès d'un garçon d'un an hier matin dans une résidence du chemin des Prairies.

C'est le père de l'enfant qui a contacté les services d'urgence peu avant 9h, alors que l'enfant était inconscient.

Les premiers répondants ont effectué des manoeuvres de réanimation sur le bambin, mais malheureusement, son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital.

« Le résident demande les secours car son fils, un jeune garçon âgé d’1 an, est présentement inconscient. Les premiers répondants (policiers, pompiers, ambulanciers) dépêchés sur les lieux prennent en charge la victime et entreprennent des manœuvres de réanimation. Cette dernière fût transportée dans un centre hospitalier de la région. Malheureusement, son décès a été constaté. » - Josée Forest, lieutenante, Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

Le Service de police de la MRC des Collines et le Bureau du coroner ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances du décès du jeune garçon.