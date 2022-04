Décès de Guy Lafleur: nombreuses réactions en Outaouais

Le décès de Guy Lafleur fait réagir en Outaouais, sa région natale.

La Ville de Thurso, où le Démon blond est né, a notamment offert ses sympathies à ses proches, ainsi qu'à tous ses partisans.

« La Ville de Thurso s’associe par ce message à tous ceux qui pleurent la perte de Guy Lafleur. Recevez ces quelques mots de soutien en signe d'affection et d'amitié . Nous partageons votre peine et sommes de tout cœur avec vous pendant ce moment douloureux. Nos sincères condoléances à la famille et proches de Guy Lafleur, que nos pensées les plus douces vous accompagnent. »

- Ville de Thurso