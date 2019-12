Déchets : Derichebourg à Gatineau au moins jusqu'en 2022

Malgré les nombreux retards dans les collectes de matières résiduelles, la Ville de Gatineau poursuit son association avec la firme Derichebourg.

Le contrat, qui lie les deux parties, est prolongé au moins jusqu'en 2022.

Ce n'est toutefois pas sans conséquence : les résidents doivent s'attendre encore à des délais dans les collectes.

« C'est certain qu'il y a des gestes que les citoyens peuvent faire. Si un bac de compost ou de poubelle n'est pas plein et qu'il reste encore de la place et que les citoyens sont à l'aise de sauter une collecte. C'est vraiment un geste qui peut aider l'entrepreneur. »

Cédric Tessier, conseiller municipal