Déchets: encore un effort à faire à Gatineau

Après les citoyens de Gatineau, ce sera au tour des industries, commerces et institutions d'en faire plus pour réduire la quantité de déchets qu'ils produisent.

Dans son nouveau Programme de gestion des matières résiduelles, la ville souhaite s'attarder particulièrement à ces secteurs en leur fournissant les outils pour atteindre les objectifs provinciaux, qui visent notamment la récupération de 75% des matières recyclables et de 60% des matières compostables.

La ville entend, entre autres, analyser l'offre d'accompagnement pour une meilleure gestion des matières résiduelles et réglementer la mise aux déchets de certains biens valorisables et denrées alimentaires.

« La Ville agit concrètement pour protéger l'environnement et améliorer la qualité de vie des Gatinoises et des Gatinois. La gestion des matières résiduelles est un service municipal fondamental qui favorise la réduction, la valorisation et ultimement l'élimination des matières résiduelles. Gatineau a montré son leadership en la matière et souhaite aller encore plus loin. Le succès de cette vision passera par la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs concernés. »

- Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement