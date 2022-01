Déconfinement : la Chambre de commerce de Gatineau en veut plus

La Chambre de commerce de Gatineau se réjouit de la réouverture des salles à manger des restaurants dès lundi prochain.

Elle souhaite toutefois que le gouvernement aille plus loin en présentant un plan de déconfinement détaillé pour chaque secteur de l'économie.

La CCG demande que cesse la valse des fermetures/ouvertures qui dure depuis maintenant près de deux ans.

Elle espère également une aide d'urgence supplémentaire pour les commerçants afin d'éviter une vague de fermeture.

« Si on veut apprendre à vivre avec le virus, le gouvernement du Québec doit développer un plan de déconfinement qui touche l'ensemble des secteurs d'activités économiques. On parle ici des secteurs affectés par la pandémie, comme les milieux de santé, centres d'entraînement, bars, lieux de diffusion culturels, etc. Ce plan de déconfinement permettra une plus grande prévisibilité pour les entrepreneurs affectés. »

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau