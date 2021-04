Délestage dans les hôpitaux en Ontario

La situation dans les hôpitaux demeure toujours aussi préoccupante en Ontario alors qu'on compte présentement 1 646 personnes hospitalisées à travers la province, dont 619 aux soins intensifs.

Les hôpitaux ont d'ailleurs reçu l'ordre d'annuler les chirurgies et les opérations non urgentes jusqu'à nouvel ordre pour traiter plus de patients atteints de la COVID.

Le bilan provincial s'est alourdi aujourd'hui d'un peu plus de 4 400 nouveaux cas et de 15 décès supplémentaires.

À Ottawa, la santé publique rapporte 348 nouveaux cas et un décès supplémentaire.

96 personnes sont présentement hospitalisées, une hausse de 15 par rapport à la veille.

Dans l'Est ontarien, le plus récent bilan fait état de 38 nouveaux cas et de 36 hospitalisations.