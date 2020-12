Délicate opération sur l'autoroute 417 à Ottawa

Les pompiers d'Ottawa ont procédé à une délicate opération la nuit dernière suite à un accident survenu peu avant 2h du matin sur l'autoroute 417, près du chemin Panmure, à l'extrême ouest de la capitale.

Un conducteur est demeuré coincé dans l'habitacle de son camion semi-remorque après être entré en collision avec un autre camion transportant des voitures.

Une des voitures qui se trouvait sur la remorque a été écrasée par le capot de leur camion, ce qui a pris le conducteur au piège.

Les pompiers ont dû utiliser des outils de désincarcération afin de retirer la porte de l'habitacle et le tableau de bord du camion.

Le conducteur a été pris en charge par les ambulanciers. On ignore pour le moment la nature de ses blessures.

Une équipe spécialisée en matières dangereuses a également été déployée sur place en raison d'une fuite de produits chimiques.

« Les pompiers ont procédé à la vérification du contenu de la remorque du tracteur et ont découvert que plusieurs bidons de solvants chimiques et d'adhésifs fuyaient de la remorque du camion. Les pompiers ont pu identifier les solvants grâce aux documents se trouvant dans le véhicule. Les produits chimiques ont été isolés et les fuites contenues avant que le véhicule ne soit remorqué. »

- Service des incendies d'Ottawa