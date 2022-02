Délit de fuite: un adolescent de 13 ans entre la vie et la mort à Ottawa

Un adolescent de 13 ans lutte pour sa vie après avoir été victime d'un délit de fuite hier après-midi à Ottawa.

Il a été happé par une voiture vers 16h près de la promenade Meadowlands et de l'avenue Fischer.

Le conducteur a immédiatement fui les lieux de l'accident.

L'adolescent a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

« La police cherche à localiser le véhicule impliqué qui a fui les lieux et à identifier le conducteur. Le véhicule impliqué est décrit comme étant un modèle plus récent, une petite berline de couleur foncée, peut-être de couleur bleue. Ce véhicule aurait probablement subi des dommages à l'avant et peut-être même au pare-brise. Toute personne ayant des renseignements ou apercevant un véhicule correspondant à cette description est priée de communiquer avec l'Unité des collisions au 613-236-1222, poste 2481. »

- Service de police d'Ottawa