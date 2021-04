Mesures spéciales : d'autres fermetures d'écoles en Outaouais

*Texte mis à jour le 13 avril 2021 à 13h20

Le gouvernement Legault élargit à tout l'Outaouais l'application des mesures spéciales d'urgence pour freiner la propagation de la COVID-19.

Toutes les écoles de la région seront donc fermées dès jeudi, et ce au moins jusqu'au 25 avril tout comme les commerces non essentiels.

Gatineau et la MRC des Collines étaient jusqu'à aujourd'hui les deux seuls secteurs de la région à être touché par ces mesures spéciales.

La situation demeure critique en Outaouais, mais le CISSS a réussi à reprendre le dessus sur les longs délais de dépistage de la COVID-19.

Près de 95% des résultats sont maintenant obtenus en moins de 48 heures dans la région, dont 80% en moins de 24 heures.

Présentement, seulement 52 personnes de la région sont en attente d'un résultat depuis plus de 48 heures.

C'est aussi moins long avant d'obtenir un rendez-vous pour aller se faire dépister, soit environ 24 heures.

Avec l'intervention du ministre de la Santé, l'aide de trois laboratoires externes et l'ajout de ressources humaines, le CISSS a réussi à faire passer sa capacité de dépistage à presque 1 200 tests par jour.

« Le bateau est dans la tempête actuellement. On est dans un tourbillon incessant à l'interne. Oui, on a besoin du ministère pour nous aider à attacher certains leviers et certaines ficelles pour nous permettre de naviguer dans cette tempête-là. »

France Dumont, pdg adjointe du CISSS de l'Outaouais