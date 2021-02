Dépistage ciblée pour éviter les éclosions dans les écoles d'Ottawa

La santé publique à Ottawa veut à tout prix éviter les éclosions dans les écoles.

Des familles et des membres du personnel seront invités à aller se faire dépister contre la COVID-19 au cours des deux prochains weekends.

Tous ceux qui le désirent seront dépistés, qu'ils aient des symptômes ou non et qu'ils aient été exposés à la COVID ou non.

Plus d'une dizaine d'écoles ont été ciblées. Les parents ont reçu des lettres à ce sujet dans les derniers jours.

Santé publique Ottawa a tenu le même exercice le weekend dernier. 175 personnes ont été testées en deux jours. Sur les 48 élèves qui ont passé le test, six ont reçu un résultat positif.