Dépistage: les critères bientôt resserrés à Ottawa

À Ottawa, la demande pour le dépistage de la COVID-19 est si forte que les critères pour y avoir accès pourraient être resserrés.

La santé publique attend des consignes du gouvernement provincial à ce sujet.

Selon le Groupe de travail sur les tests de dépistage de la COVID-19 d'Ottawa, le dépistage pourrait bientôt être réservé aux personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé.

« Alors que les cas et les contacts de la COVID-19 continuent d'augmenter en Ontario et ici à Ottawa, la capacité de tests de dépistage à travers la province est mise à rude épreuve. Le personnel fait des heures supplémentaires pour aider les sites de tests de dépistage à étendre leurs heures d'ouverture afin d'offrir plus de créneaux de test à la communauté d'Ottawa. De nombreux travailleurs de la santé à Ottawa et en Ontario sont redéployés pour soutenir les campagnes de vaccination de masse et de rappel de la province. Les vaccins sont une défense essentielle contre la COVID-19, et nous appuyons l'approche visant à prioriser la dotation en personnel pour garantir que le plus grand nombre d'Ontariens possible se fassent vacciner. »

- Groupe de travail sur les tests de dépistage de la COVID-19 d'Ottawa