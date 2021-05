Des bernaches interceptées par la police à Ottawa

Opération policière pour le moins surprenante hier soir à Ottawa.

Selon CTV, des policiers ont été appelés à se rendre vers 17h30 à l'angle des rues Bank et Heron, où des bernaches bloquaient la circulation.

Considérant le danger que la situation représentait, ils ont décidé de faire monter la mère et ses six petits à l'arrière de la voiture de patrouille et les ont reconduit près d'un cours d'eau.

Une vidéo où on voit les oiseaux débarquer du véhicule et se diriger vers l'eau circule actuellement sur les réseaux sociaux.