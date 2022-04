Des bureaux fédéraux convertis en logements à Ottawa?

Des bureaux fédéraux du centre-ville d'Ottawa pourraient bientôt être convertis en logements.

C'est une des idées qui sont avancées dans le cadre de la révision des politiques stratégiques du gouvernement.

L'obectif de cette révision est de dégager des économies de six milliards de dollars sur cinq ans et de trois millliards par année à compter de 2026.

« Le travail hybride est là pour rester. Nous devons regarder comment nous allons renforcer notre centre-ville, et nous assurer que nous ne gardons pas ces bureaux vides. Nous allons gérer cela, et je pense que nous devons également renforcer nos centres-villes et rendre ces bureaux disponibles peut-être pour la vie communautaire. Nous devons nous assurer que notre centre-ville est très solide. » (traduction libre)

- Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, en entrevue à CTV