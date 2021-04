Des camps de jour cet été à Gatineau

À moins d'avis contraire de la Santé publique, Gatineau offrira un service de camps de jour cet été.

Les inscriptions auront lieu sur le portail citoyen de la ville les semaines du 31 mai et du 15 juin.

Les camps de jour seront offerts du 5 juillet au 13 août.

Les consignes sanitaires seront appliquées sur l'ensemble des sites.

« Sous réserve de futures consignes de la Santé publique et du gouvernement du Québec, nos camps de jour auront bel et bien lieu cet été. Malgré le contexte actuel, nos équipes sont mobilisées et seront prêtes à accueillir les enfants et à offrir des activités amusantes. La planification est actuellement en cours et je suis certain que les parents seront au rendez-vous pour la période d'inscription. »

Martin Lajeunesse, conseiller et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire