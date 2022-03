Des changements réclamés à la sécurité à Ottawa

Le Conseil municipal demande au gouvernement du Canada de mettre sur pied un groupe de travail de représentants élus des trois ordres de gouvernement, d’organismes principaux (dont Services publics et Approvisionnement Canada et la Commission de la capitale nationale) et d’aînés autochtones afin de proposer un plan de modernisation des besoins et des responsabilités de la compétence d’Ottawa à titre de capitale :

A. enlever aux résidents et aux entreprises d’Ottawa le fardeau financier des événements nationaux;

B. reconduire et redéfinir les responsabilités de la Ville d’Ottawa comme capitale et préciser les rôles des différentes administrations municipales, provinciales et fédérales.

Source: Ville d'Ottawa