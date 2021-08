Des cliniques de vaccination dans les écoles en Ontario

En Ontario, le gouvernement Ford se prépare à la rentrée des classes et espère vacciner le plus de jeunes possible dans les prochaines semaines.

La province collabore avec les bureaux de santé publique et les conseils scolaires pour mettre sur pied des centres de vaccination en milieu scolaire ou à proximité.

Le gouvernement espère être en mesure de garder les écoles ouvertes pendant toute l'année scolaire cette fois-ci.

« Le retour à l'école des élèves cet automne est une excellente nouvelle. Les enfants et les jeunes seront enfin réunis avec leurs camarades de classe pour apprendre et reprendre les activités qu'ils aiment. Cela est crucial tant pour leur bien-être mental, physique que social. Grâce aux centres de vaccination pour les écoles, il sera plus pratique pour les élèves de recevoir leur vaccin dans un milieu familier et confortable. Cela contribuera également à assurer une réouverture plus sécuritaire et durable de nos écoles. » Dr Moore, médecin hygiéniste en chef

Actuellement, 56% des ados de 12 à 17 ans sont pleinement vaccinés contre la COVID-19.