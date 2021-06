Des cliniques mobiles de vaccination dans le Pontiac

Le CISSS de l'Outaouais confirme que des cliniques mobiles de vaccination contre la COVID-19 iront dans le Pontiac au cours de la prochaine semaine afin de vacciner une plus grande proportion de la population.

Il faut dire que c'est dans cette MRC que la couverture vaccinale est la plus faible dans la région.

Des arrêts sont prévus dès demain à Fort-Coulonge, Chapeau, Otter Lake et Shawville.

CISSS de l'Outaouais

Il sera possible de s'y présenter avec ou sans rendez-vous.

« J'encourage tous les résidents âgés de 18 ans et plus à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Je compte sur tout le monde pour garantir que nous pouvons protéger le Pontiac du virus et des variants. Je suis reconnaissante envers le CISSS de l'Outaouais et aux nombreux résidents qui travaillent pour offrir des cliniques de vaccination mobiles à 5 endroits. S'il vous plaît, encouragez également vos enfants âgés de 12 à 18 ans dans les écoles à recevoir la vaccination. Lorsque nous aurons atteint 75%, nous pourrons recevoir la deuxième vaccination et nous pourrons sentir une certaine liberté. »

Jane Toller, préfète de la MRC du Pontiac