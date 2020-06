Des «concerts au volant» cet été à Gatineau

Voici la programmation dévoilée jusqu'à maintenant:



Vendredi 31 juillet : Marie-Mai, Donovan Woods and The Opposition, Neon Dreams Terra Lightfoot, Julian Taylor et Kellylee Evans

Samedi 1er août : Sam Roberts Band, Shad, Haviah Mighty LeFLOFRANCO, Nambi et Bboyizm

Vendredi 7 août : Patrick Watson, Basia Bulat, Zaki Ibrahim Asuquomo, Silla and Rise et Geneviève et Alain

Samedi 8 août : Tim Hicks, Kira Isabella, Chris Labelle, Crystal Shawanda Lyle Odjick & The Northern Steam et Andrea Rheaume