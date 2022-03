Des cours de sciences «plus technos» en Ontario

En Ontario, de grands changements seront apportés, dès septembre, dans l'enseignement des sciences au primaire.

Dans le nouveau curriculum, l'accent sera mis, notamment, sur la technologie et l'ingénierie, qui sont de plus en plus présents dans toutes les sphères de la société.

Des cours de codage seront par exemple offerts dès la première année.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, affirme vouloir préparer la jeune génération aux défis de demain.

« Le nouveau programme d'études en sciences et en technologie de l'Ontario vise à donner aux jeunes les compétences nécessaires pour penser de manière critique, rêver de manière audacieuse et tracer de nouvelles voies pour notre économie. » - Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

La dernière mise à jour du programme de science et technologie remonte à 2007 au niveau primaire.