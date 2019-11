Des délais à prévoir dans la réfection de la rue Notre-Dame

Du retard et un dépassement de coût sont à prévoir dans le projet de réfection de la rue Notre-Dame à Gatineau.

C'est ce qui a été permis d'apprendre aujourd'hui lors d'une mise à jour faite sur l'avancée des travaux, dont les coûts sont présentement évalués à près de 25 millions de dollars.

Les inondations et la hausse des prix des soumissions sont notamment en cause.

Difficile d'avoir un échéancier précis dans ce dossier.

« J'ai juste hâte qu'ils mettent la pelle et qu'on fasse la première pelletée de terre. Délai raisonnable, c'est toujours le plus vite possible. Moi je suis un entrepreneur, donc c'est jamais assez vite pour moi. »

Jean-François Leblanc, conseiller municipal