Des dizaines d'activités gratuites cet hiver à Gatineau

Il n'y aura aucune bonne raison pour rester à l'intérieur et ne pas profiter des joies de l'hiver à Gatineau cette année.

Plusieurs activités hivernales seront accessibles, et ce gratuitement.

81 patinoires, 14 sites de glisse et 2 centres de plein air pourront accueillir les Gatinois.

Sept parcs offriront également des sentiers déneigés pour pratiquer la marche hivernale.

Un système de réservation a été mis en place.

« Nous vivrons, sans l'ombre d'un doute, cette saison autrement cette année. Je suis toutefois persuadé qu'il est possible de se divertir et de bouger à l'extérieur pour égayer nos journées. Je tiens à rappeler que des consignes sanitaires sont en place et que la bonne foi de tout un chacun est sollicitée afin de limiter les risques de propagation du virus. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau