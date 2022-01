Des fermetures à prévoir sur l'autoroute 50 jusqu'à samedi matin

Des perturbations à la circulation sont à prévoir d'ici la fin de la semaine sur l'autoroute 50 entre Gatineau et Thurso.

C'est en raison des travaux qui sont en cours pour l'élargissement de l'autoroute.

La fermeture complète de la 50 est notamment prévue dans la nuit de jeudi à vendredi.

D'autres travaux préparatoires seront effectués de vendredi soir à samedi matin.

Jeudi entre 21h30 et 5h vendredi matin :

Fermeture complète de l'A-50 et de ses bretelles dans les deux directions entre la route 315 à Gatineau et la route 317 à Thurso

Vendredi entre 22h et 7h30 samedi matin :

Fermeture de la bretelle d'accès à l'A-50 Ouest en provenance de la R-309