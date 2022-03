Des fonctionnaires manifestent en Outaouais

Quelque 800 fonctionnaires québécois basés en Outaouais étaient en grève aujourd'hui.

Environ 250 d'entre eux s'étaient d'ailleurs réunis ce matin devant l'aréna Robert-Guertin pour manifester leur mécontentement.

Le principal point en litige porte sur la rémunération, principalement lorsque comparée au secteur privé.

«Depuis deux ans, on essaie de négocier avec le gouvernement du Québec et on se fait tout le temps dire qu'il faut respecter la capacité de payer des Québécois. J'ai une petite nouvelle pour M. Legault, on est tous des Québécois ici, on paie autant de taxes que tout le monde.»

- Michel Girard, Président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec