Des idées pour la relance du centre-ville de Gatineau?

Gatineau est à la recherche de nouvelles idées pour la relance de son centre-ville et mise sur la participation des citoyens pour y arriver.

Vous pouvez y aller de vos propositions via une consultation publique en ligne qui sera accessible jusqu'au 8 septembre.

Les participants seront notamment appelés à se prononcer sur sept grands thèmes, dont l'animation, les espaces publics et le climat d'affaires.

Les conclusions de cette consultation publique seront présentées au conseil municipal au cours de l'automne.

« La relance du centre-ville de Gatineau est un projet collectif qui doit être porté par les parties prenantes du centre-ville et par les citoyens qui l'habitent et qui le fréquentent. Cet exercice de consultation est une opportunité unique de se doter d'une vision commune pour permettre à notre centre-ville de se relever de la pandémie en étant plus résilient, plus attirant et plus dynamique. C'est un moment exaltant pour le centre-ville et nous avons hâte de découvrir quelles sont les priorités et les idées des Gatinois et des Gatinoises. »

Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright et président du comité de relance du centre-ville de Gatineau