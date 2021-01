Des infirmières de l'Hôpital de Gatineau forcées de travailler

Des infirmières de l'Hôpital de Gatineau ont été forcées de travailler durant le temps des Fêtes.

Le Tribunal administratif du travail a dû intervenir dans la nuit du 25 au 26 décembre pour un problème au 7e étage Nord.

Le Tribunal a jugé que le refus de travailler de certaines infirmières constituait un moyen de pression illégal.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais dénonce cette décision ajoutant que le problème de manque de personnel pour cette soirée en particulier était connu depuis la fin du mois de novembre.

Rappelons que le CISSS de l'Outaouais met en application depuis un peu plus de deux mois un arrêté ministériel qui impose des horaires à temps plein aux infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires des hôpitaux de Hull et de Gatineau.