Des milliers de chirurgies en attente en Outaouais

L'Outaouais fait toujours aussi piètre figure en matière de santé.

Selon de nouvelles données compilées et publiées dans LeDroit ce matin, on apprend que la région est loin d'être celle qui s'en tire le mieux depuis le début de la pandémie.

Un peu plus de 9 000 personnes se trouvent sur la liste d'attente pour une chirurgie.

Et comme si ce n'était pas assez, c'est ici que la proportion de patients qui attendent depuis plus de 6 mois pour passer sous le bistouri est la plus élevée.

À la mi-juillet, les blocs opératoires fonctionnaient à environ 50% de leur capacité.

Il faut dire que la région vit une importante pénurie de personnel et que l'urgence de l'Hôpital de Gatineau est toujours partiellement ouverte.